Армія Росії вдарила забороненими снарядами по житлових кварталах Херсона. Горіли будинки
26.06.2023, 09:58
Запальні снаряди (Фото ілюстративне)
Російські окупанти завдали ударів запальними снарядами по житлових кварталах Херсона та Антонівки. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
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ОВА заявляє, що росіяни вдарили забороненими запальними боєприпасами — у Херсоні та Антонівці горіли житлові будинки, пошкоджено газопровід, водогін та об'єкт критичної інфраструктури.
Рятувальники ліквідували пожежу.
Потерпілих цивільних нема.
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