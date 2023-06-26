Армія Росії вдарила забороненими снарядами по житлових кварталах Херсона. Горіли будинки

Російські окупанти завдали ударів запальними снарядами по житлових кварталах Херсона та Антонівки. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

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ОВА заявляє, що росіяни вдарили забороненими запальними боєприпасами — у Херсоні та Антонівці горіли житлові будинки, пошкоджено газопровід, водогін та об'єкт критичної інфраструктури.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Потерпілих цивільних нема.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ворог атакував Україну в ніч на 26 червня крилатими ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками, зафіксовано два прильоти.

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