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Армія Росії вдарила забороненими снарядами по житлових кварталах Херсона. Горіли будинки

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 09:58
Армія Росії вдарила забороненими снарядами по житлових кварталах Херсона. Горіли будинки - Фото
Запальні снаряди (Фото ілюстративне)

Російські окупанти завдали ударів запальними снарядами по житлових кварталах Херсона та Антонівки. Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

ОВА заявляє, що росіяни вдарили забороненими запальними боєприпасами — у Херсоні та Антонівці горіли житлові будинки, пошкоджено газопровід, водогін та об'єкт критичної інфраструктури.

Рятувальники ліквідували пожежу.

Потерпілих цивільних нема.

Раніше Повітряні сили повідомили, що ворог атакував Україну в ніч на 26 червня крилатими ракетами "Калібр" та ударними безпілотниками, зафіксовано два прильоти.

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Дмитро Гриниченко
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