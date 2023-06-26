Армия России ударила запрещенными снарядами по жилым кварталам Херсона. Горели дома
26.06.2023, 09:58
Зажигательные снаряды (Фото иллюстративное)
Российские оккупанты нанесли удары зажигательными снарядами по жилым кварталам Херсона и Антоновки. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
ОВА заявляет, что россияне ударили запрещенными зажигательными боеприпасами — в Херсоне и Антоновке горели жилые дома, поврежден газопровод, водопровод и объект критической инфраструктуры.
Спасатели ликвидировали пожар.
Пострадавших гражданских нет.
Ранее Воздушные силы сообщили, что враг атаковал Украину в ночь на 26 июня крылатыми ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками, зафиксировано два прилета.
- 22 июня 2023 года был ракетный удар по Чонгарскому мосту в Крым.
- Ночью 24 июня Россия массированно ударила ракетами по Днепру, Киеву, Харькову, Кривому Рогу, Кропивницкому, Полтавской и Одесской областям.
- Почитайте разбор от LIGA.net, как западные техногиганты помогают России бомбить украинцев. Известно, что 81% иностранных компонентов ракет РФ произведено в США.
Читайте также: Одессу атаковали ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии