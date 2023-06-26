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Армия России ударила запрещенными снарядами по жилым кварталам Херсона. Горели дома

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 09:58
Армия России ударила запрещенными снарядами по жилым кварталам Херсона. Горели дома - Фото
Зажигательные снаряды (Фото иллюстративное)

Российские оккупанты нанесли удары зажигательными снарядами по жилым кварталам Херсона и Антоновки. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

ОВА заявляет, что россияне ударили запрещенными зажигательными боеприпасами — в Херсоне и Антоновке горели жилые дома, поврежден газопровод, водопровод и объект критической инфраструктуры.

Спасатели ликвидировали пожар.

Пострадавших гражданских нет. 

Ранее Воздушные силы сообщили, что враг атаковал Украину в ночь на 26 июня крылатыми ракетами "Калибр" и ударными беспилотниками, зафиксировано два прилета.

Читайте также: Одессу атаковали ракетами "Калибр" и дронами на фоне грозы в Черном море

Дмитрий Гриниченко
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