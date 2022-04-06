Власти призывают жителей трех областей эвакуироваться, пока есть возможность

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской и частично Харьковской областей эвакуироваться, пока есть такая возможность. Ожидаются боевые действия, которые существенно усложнят эвакуацию. Об этом Верещук сказала в эфире национального телемарафона, сообщает пресс-служба министерства.

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"Нужно немедленно принимать решение, если глава ВГА – а, например, Луганский глава ВГА и Донецкий требуют покинуть и делают все, чтобы состоялась эвакуация, и мы ежедневно это делаем – нужно делать, потому что потом люди будут под огнем, их будут расстреливать и ничего не смогут сделать. И мы не сможем им помочь. Потому что прекратить огонь будет практически невозможно. Из своего опыта скажу: особенно Луганская и Донецкая области, конечно, часть Харьковской области. Нужно эвакуироваться, если есть такая возможность", – сказала Верещук.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на сегодняшний день централизованные эвакуационные мероприятия именно в Харькове не проводятся. Власти следят за ситуацией и в случае изменений будут оперативно о них информировать.

Что касается Изюмского направления, ОВА по согласованию ВСУ рекомендует эвакуировать население Барвенково и Лозовой. Через населенные пункты курсируют поезда. Людей призвали следить за расписанием, которое объявляют органы местного самоуправления.

Сегодня, как сообщает Донецкая ОВА, россияне обстреляли Северодонецк Донецкой области. Загорелись 10 многоэтажных жилых домов.

4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков и окружить группировку операции объединенных сил на Донбассе.

Сегодня ночью оккупанты хаотично обстреливали жилые районы в Харьковской области, пытались идти в наступление, но понесли потери. Самой горячей точкой области остается Изюм.

Вадим Ребрина

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