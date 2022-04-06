Хаотичные обстрелы жилых районов и уничтоженная техника РФ: ситуация в Харьковской области

Российские войска ночью хаотично обстреливали жилые районы в Харьковской области, пытались ходить в наступление, но понесли потери. Об этом сообщил в обращении глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Опять ночью наши населенные пункты и жилые массивы Харькова были обстреляны российскими оккупантами. Опять пострадали районы ХТЗ, Северной Салтовки, Пятихаток, Малой Рогани, Дергачей", – сказал он.

По словам Синегубова, враг хочет деморализовать украинцев и для этого ведет хаотичный огонь по населенным пунктам и жилым районам.

Глава ОГА уточнил, что по жилым районам Харькова ночью нанесли 27 ударов из различных видов вооружения. При это он заверил, что украинские войска держат оборону Харькова и свою землю не уступят.

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Он отметил, что самой горячей точкой области остается Изюм.

"Там наши Вооруженные Силы удерживают свои позиции, держат оборону и уничтожают врага. Ночью был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, также уничтожена колонна вражеской техники, танки, которые пытались прорваться в направлении Барвенково. Им это не удалось – враг по этим направлениям снова понес большие потери", – сказал Синегубов.

Он добавил, что на Изюмском направлении продолжается эвакуация и призвал прислушиваться к сообщениям местных властей.

Жителей Харькова и области он призвал не трогать мины и боеприпасы, не пренебрегать сигналами противовоздушной тревоги.

4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков и окружить группировку операции объединенных сил на Донбассе.

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Марк Сировой

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