Хаотичные обстрелы жилых районов и уничтоженная техника РФ: ситуация в Харьковской области
Российские войска ночью хаотично обстреливали жилые районы в Харьковской области, пытались ходить в наступление, но понесли потери. Об этом сообщил в обращении глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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"Опять ночью наши населенные пункты и жилые массивы Харькова были обстреляны российскими оккупантами. Опять пострадали районы ХТЗ, Северной Салтовки, Пятихаток, Малой Рогани, Дергачей", – сказал он.
По словам Синегубова, враг хочет деморализовать украинцев и для этого ведет хаотичный огонь по населенным пунктам и жилым районам.
Глава ОГА уточнил, что по жилым районам Харькова ночью нанесли 27 ударов из различных видов вооружения. При это он заверил, что украинские войска держат оборону Харькова и свою землю не уступят.
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Он отметил, что самой горячей точкой области остается Изюм.
"Там наши Вооруженные Силы удерживают свои позиции, держат оборону и уничтожают врага. Ночью был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, также уничтожена колонна вражеской техники, танки, которые пытались прорваться в направлении Барвенково. Им это не удалось – враг по этим направлениям снова понес большие потери", – сказал Синегубов.
Он добавил, что на Изюмском направлении продолжается эвакуация и призвал прислушиваться к сообщениям местных властей.
Жителей Харькова и области он призвал не трогать мины и боеприпасы, не пренебрегать сигналами противовоздушной тревоги.
- 4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков и окружить группировку операции объединенных сил на Донбассе.
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