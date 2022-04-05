"Харьков хорошо вооружен и готов к обороне". Обращение мэра к горожанам

Харьков на начало апреля 2022 года хорошо вооружен и готов дать отпор новым попыткам российских оккупантов захватить город. В этом через Telegram успокоил горожан мэр Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Хочу сказать следующее. Харьков 24 февраля и 5 апреля – это два разных города с точки зрения обороноспособности. Харьков – хорошо вооруженный и подготовленный к обороне город", – сказал он.

Терехов также процитировал советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, который убежден, что взять Харьков – задача для россиян нерешаемая.

Читайте также: Зеленский – городам-героям под атакой России: Мы вас не бросим

Градоначальник напомнил, что российский враг собирался "за три дня" взять всю Украину, а теперь вынужден отступить от Киева, Житомира, Чернигова и Сум под ударами ВСУ и других сил обороны страны.

"Оккупанты хотят посеять среди нас панику и деморализовать. Мы, харьковчане, не дадим им такой возможности. Прошу сейчас каждого харьковчанина продемонстрировать наш дух, нашу несгибаемую волю и выдержку. Мы – одна большая харьковская семья", – сказал он, выразив уверенность, что военные и тероборона защитят город.

"Верьте в нашу армию. Харьков был, есть и будет Украиной", – подытожил он.

Харьков – один из самых пострадавших от российского вторжения городов Украины. Россияне наносят артиллерийские и ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам.

Читайте также: В Херсоне оккупантам "слили" данные ветеранов АТО, бойцов теробороны и активистов – мэр

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.