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Арестович: Захват Харькова – нерешаемая для армии России задача

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 08:14
Арестович: Захват Харькова – нерешаемая для армии России задача - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска России не смогут захватить Харьков, но продолжат обстреливать город. Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

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По его словам, планы у РФ по атаке на Харьков есть, но взять город для них – "нерешаемая задача".

Он отметил, что РФ постоянно переносит даты наступления, ведь под Харьковом у нее собрались очень разные подразделения в разном состоянии – их сложно сколотить.

Арестович не исключил, что войска РФ могут собраться к 12 апреля, но в нынешнем состоянии они не смогут пойти в массированное наступление еще несколько суток.

"Такой группировки, которая должна была взять Харьков в начале, уже они не соберут никогда. А если не взяла та, то новая не возьмет точно", – сказал он.

Арестович добавил, что Харьков уже научился воевать, подготовился максимально к обороне и "сохранил связь с большой землей" – сюда забрасывается новейшее вооружение, которое регулярно сбивает российские самолеты.

"Другое дело – наш город могут обстреливать. Это правда. Его будут обстреливать и сейчас обстреливают", – подытожил он.  

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Марк Сировой
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Харьков наступление армия рф Алексей Арестович войска россии
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