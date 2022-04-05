Арестович: Захват Харькова – нерешаемая для армии России задача

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войска России не смогут захватить Харьков, но продолжат обстреливать город. Об этом он сказал в интервью Марку Фейгину.

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По его словам, планы у РФ по атаке на Харьков есть, но взять город для них – "нерешаемая задача".

Он отметил, что РФ постоянно переносит даты наступления, ведь под Харьковом у нее собрались очень разные подразделения в разном состоянии – их сложно сколотить.

Арестович не исключил, что войска РФ могут собраться к 12 апреля, но в нынешнем состоянии они не смогут пойти в массированное наступление еще несколько суток.

"Такой группировки, которая должна была взять Харьков в начале, уже они не соберут никогда. А если не взяла та, то новая не возьмет точно", – сказал он.

Арестович добавил, что Харьков уже научился воевать, подготовился максимально к обороне и "сохранил связь с большой землей" – сюда забрасывается новейшее вооружение, которое регулярно сбивает российские самолеты.

"Другое дело – наш город могут обстреливать. Это правда. Его будут обстреливать и сейчас обстреливают", – подытожил он.

4 апреля в Минобороны заявили, что войска РФ попытаются захватить Харьков и окружить группировку операции объединенных сил на Донбассе.

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Марк Сировой

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