Власти России ищут новых дураков из курсантов, чтобы отправить их на убой – Зеленский

Власти России пытаются набрать новых военных – как среди курсантов, так и среди имеющих боевой опыт – чтобы отправить их умирать в Украину. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 5 апреля.

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"Мы знаем о попытках российских руководителей собрать по всей России новых дураков из курсантов военных училищ, людей с боевым опытом и срочников, чтобы направить их всех на убой в еще одно наступление", – сказал глава украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты имеют преимущество в количестве и технике перед украинскими войсками, но украинцы знают, за что сражаются, и делают все для победы.

Президент заявил, что сейчас Киев – это столица глобальной демократии, столица борьбы за свободу для всех на Европейском континенте.

"И я хочу поблагодарить всех наших защитников, всех наших защитниц за то, что это возможно. За то, что Вооруженные Силы Украины удерживают большинство направлений, по которым враг пытался прорваться вглубь страны", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас сложнее всего, как и в предыдущие дни, в Донбассе, на Харьковском направлении.

"Но мы продолжаем делать все для того, чтобы у наших защитников, у наших защитниц было чем останавливать российские войска", – сказал президент.

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Наталия Медведева

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