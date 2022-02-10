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Вместо штрафа два года тюрьмы: апелляционный суд ужесточил приговор судье с Волыни

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 10:01
Вместо штрафа два года тюрьмы: апелляционный суд ужесточил приговор судье с Волыни - Фото
Высший антикоррупционный суд (Фото: пресс-служба ВАКС/Facebook)

Вчера, 9 февраля, Высший антикоррупционный суд изменил наказание судье Ковельского горрайонного суда – два года тюрьмы вместо штрафа и лишение права занимать должность. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Уточняется, что апелляционная палата ВАКС изменила судье из Волынской области приговор на более строгий по статье о получении взятки.

Как отметили в САП, суд изменил обвиняемому наказание со штрафа 25 500 грн с лишением права занимать должность в течение трех лет на два года тюрьмы. Он также не имеет права три года работать в суде.

Ужесточив наказание, суд отказал в апелляции защитникам судьи и частично удовлетворил апелляцию прокурора САП.

Приговор вступил в силу. Защита сможет его обжаловать в течение трех месяцев в Верховном суде.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о судье Олеге Василюке – его в 2017 году поймали на взятке 3800 грн. За эти деньги он обещал повлиять на другого судью, чтобы тот принял "правильное" решение по делу об админнарушении.

Скриншот Telegram

Скриншот Telegram
  • 3 февраля 2022-го ВАКС приговорил бывших судей Голосеевского суда Киева Андрея Новака и Александра Билыка к семи и семи с половиной годам тюрьмы за взяточничество.
  • 4 февраля судья Славянского горрайсуда Донецкой области получил пять с половиной лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

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Яна Катасонова
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