Вместо Вакарчука депутатом Голоса станет актер и доброволец Андрей Шараскин
08.10.2020, 18:45
Андрей Шараскин (Фото - Главред)
Шараскин должен будет занять место экс-лидера партии Святослава Вакарчука
Бывший доброволец, а также актер Андрей Шараскин ожидает постановления Центральной избирательной комиссией о признании себя избранным народным депутатом от партии Голос. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Отмечается, что ранее Шараскин был участником российско-украинской войны на востоке Украины, участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Также он был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
В 2019 году он стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".
- 18 июня 2020 года экс-лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о том, что решил сложить депутатский мандат. 26 июня политсила приняла решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий.
- После прекращения полномочий Вакарчука 19-тым депутатом от Голоса должна была стать Алина Свидерская, однако она приняла решение отказаться от мандата.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии