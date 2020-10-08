Вместо Вакарчука депутатом Голоса станет актер и доброволец Андрей Шараскин

Шараскин должен будет занять место экс-лидера партии Святослава Вакарчука

Бывший доброволец, а также актер Андрей Шараскин ожидает постановления Центральной избирательной комиссией о признании себя избранным народным депутатом от партии Голос. Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

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Отмечается, что ранее Шараскин был участником российско-украинской войны на востоке Украины, участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Также он был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019 году он стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

Станислав Стороженко

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