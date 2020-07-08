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Вместо Вакарчука. ЦИК признала избранным нардепом Алину Свидерскую

08.07.2020, 19:50
Вместо Вакарчука. ЦИК признала избранным нардепом Алину Свидерскую - Фото
Алина Свидерская (Скриншот видео: hromadske/Youtube)

Новый народный депутат – юрист и правозащитница

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от партии Голос Алину Свидерскую, которая проходит в парламент после сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну", – говорится с ообщении.

Отмечается, что юрист и правозащитница Свидерская родилась в 1989 году, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение, является директором ООО "Айсе Хидро Юкрейн", проживает в Киеве, член политической партии Голос, включена в избирательный список партии под №19.

Алина Свидерская – жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка, о чем свидетельствует запись в его декларации.

Айсе хидро юкрейн занимается постройкой мини-гидроэлектростанций в Украине, владеет фирмой норвежская компания AICE Hydro AS, Свидерской в ней принадлежит 4,06% капитала.

Наталия Медведева
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