Вместо Вакарчука. ЦИК признала избранным нардепом Алину Свидерскую
Новый народный депутат – юрист и правозащитница
Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом от партии Голос Алину Свидерскую, которая проходит в парламент после сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Комиссия признала избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Свидерскую Алину Валерьевну", – говорится с ообщении.
Отмечается, что юрист и правозащитница Свидерская родилась в 1989 году, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение, является директором ООО "Айсе Хидро Юкрейн", проживает в Киеве, член политической партии Голос, включена в избирательный список партии под №19.
Алина Свидерская – жена экс-министра обороны Андрея Загороднюка, о чем свидетельствует запись в его декларации.
Айсе хидро юкрейн занимается постройкой мини-гидроэлектростанций в Украине, владеет фирмой норвежская компания AICE Hydro AS, Свидерской в ней принадлежит 4,06% капитала.
- 18 июня Вакарчук заявил о том, что решил сложить депутатский мандат.
- 19 июня Вакарчук вышел из фракции Голос, чтобы покинуть Раду.
- 26 июня Голос досрочно прекратил депутатские полномочия Вакарчука.
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