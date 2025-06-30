ВМС Украины приняли участие в международных морских учениях в Великобритании – фото
Во втором этапе международных учений серии "Sea Breeze 2025", в которых приняла участие Украина, стартовавшем в Портленде (Великобритания), сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.
В море вышли четыре украинских противоминных корабля, в том числе недавно принятые в состав украинских ВМС "Мариуполь" и "Мелитополь".
"Разминирование Черного моря имеет жизненно важное значение для всех черноморских стран, поскольку безопасная работа торгового судоходства является основой экономической стабильности и процветания региона", – заявил коммодор Дмитрий Коваленко на церемонии открытия учений.
В этом году к морской составляющей учений "Sea Breeze 2025" присоединились представители 22 стран, в том числе стран-членов НАТО и стран-партнеров.
Цель учений — отработка подготовки подразделений в условиях, максимально приближенных к реальным. Это должно обеспечить полноценную интеграцию в многонациональных операциях.
"Основное внимание будет уделено оценке совместимости украинских подразделений с требованиями и стандартами стран-партнеров", – сообщили в ВМС.
Представитель ВМС США контр-адмирал Майкл Мэттис подчеркнул важность боевого опыта, которым украинские военнослужащие делятся со своими партнерами. Он отметил, что Черноморский регион является жизненно важным для продовольственной безопасности и крупным центром мировой торговли.
- 22 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил военную базу на западе Англии , где проходят обучение украинские военные, и поблагодарил их. Британского премьера сопровождал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон, который также отметил героизм украинских солдат.