ВМС Украины приняли участие в международных морских учениях в Великобритании – фото

В этом году к морским учениям "Sea Breeze 2025" присоединились представители 22 стран

Украинские противоминные корабли (Фото: ВМС)

Во втором этапе международных учений серии "Sea Breeze 2025", в которых приняла участие Украина, стартовавшем в Портленде (Великобритания), сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

В море вышли четыре украинских противоминных корабля, в том числе недавно принятые в состав украинских ВМС "Мариуполь" и "Мелитополь".

"Разминирование Черного моря имеет жизненно важное значение для всех черноморских стран, поскольку безопасная работа торгового судоходства является основой экономической стабильности и процветания региона", – заявил коммодор Дмитрий Коваленко на церемонии открытия учений.

В этом году к морской составляющей учений "Sea Breeze 2025" присоединились представители 22 стран, в том числе стран-членов НАТО и стран-партнеров.

Цель учений — отработка подготовки подразделений в условиях, максимально приближенных к реальным. Это должно обеспечить полноценную интеграцию в многонациональных операциях.

"Основное внимание будет уделено оценке совместимости украинских подразделений с требованиями и стандартами стран-партнеров", – сообщили в ВМС.

Представитель ВМС США контр-адмирал Майкл Мэттис подчеркнул важность боевого опыта, которым украинские военнослужащие делятся со своими партнерами. Он отметил, что Черноморский регион является жизненно важным для продовольственной безопасности и крупным центром мировой торговли.

Фото: Военно-морские силы

Фото: Военно-морские силы

Фото: Военно-морские силы

Фото: Военно-морские силы

Фото: Военно-морские силы

Фото: Военно-морские силы

Фото: Военно-морские силы