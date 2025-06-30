ВМС України взяли участь у міжнародних морських навчаннях у Великій Британії – фото

Цього року до морських навчань "Sea Breeze 2025" долучилися представники 22 країн

Українські протимінні кораблі (Фото: ВМС)

У Портленді (Велика Британія) стартувала друга частина міжнародних навчань серії "Sea Breeze 2025", в яких взяла участь Україна. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України.

В море вийшло чотири українських протимінних кораблі, серед яких нещодавно прийняті до складу українських ВМС "Маріуполь" і "Мелітополь".

"Розмінування Чорного моря є життєво важливим для усіх чорноморських країн, адже безпечне функціонування торгівельного судноплавства є основою економічної стабільності та процвітання регіону", – заявив коммодор Дмитро Коваленко на церемонії відкриття навчань.

Цього року до морської компоненти навчання "Sea Breeze 2025" долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени НАТО та країни-партнери.

Метою навчань є відпрацьовування підготовки підрозділів у середовищі, наближеному до реального. Це має забезпечити повноцінну інтеграцію у багатонаціональних операціях.

"Основну увагу буде приділено оцінці взаємосумісності українських підрозділів до вимог і стандартів країн-партнерів", – повідомили в ВМС.

Представник флоту США контрадмірал Майкл Маттіс наголосив на важливості бойового досвіду, яким діляться з партнерами українські військові моряки. Він зазначив, що Чорноморський регіон є життєво важливим для продовольчої безпеки великим центром глобальної торгівлі.

Фото: ВМС

Фото: ВМС

Фото: ВМС

Фото: ВМС

Фото: ВМС

Фото: ВМС

Фото: ВМС