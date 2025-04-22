Стармер відвідав базу, де навчаються українські військові, та вшанував стійкість українців

Кір Стармер та Крістофер Луксон (Фото: NEIL HALL / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав військову базу на заході Англії, де проходять навчання українські військові, та подякував ім. Британського прем'єра супроводжував прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Луксон, який також відзначив героїзм українських солдатів. Про це повідомляє Sky News.

Стармер високо оцінив "стійкість українців" і подякував їм за те, що вони приїхали до Великої Британії для навчання.

"Це вже вдруге, коли я приїжджаю, щоб побачити підготовку для передової в Україні, і, як і вперше, я відчуваю надзвичайне захоплення", – сказав він.

Стармера супроводжував прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Луксон, який назвав українських військових "героями", що "надихають".

Він сказав, що українці ведуть "неймовірно несправедливу, незаконну та аморальну війну, розпочату Росією".