Стармер відповів, що краще: прагнути перемир'я чи зосередитися на підтримці України

Британський прем'єр послався на позицію Трампа, який заявляв, що хоче тривалого миру в Україні

Кір Стармер (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно зосередитися на встановленні тривалого миру в Україні, про що наголошував президент США Дональд Трамп. Слова політика після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі передає газета The Guardian.

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Стармера запитали про те, чи реалістично прагнути припинення вогню, або ж слід зосередитися на тому, щоб надати Україні можливість досягти більшого прогресу у протидії Росії.

Прем'єр відповів, що американський лідер Трамп "абсолютно чітко" дав зрозуміти, що він хоче тривалого миру в Україні, і саме на цьому потрібно зосередитися.

Водночас політик додав: відмінність полягає у тому, що європейці готові втрутитися і "відповісти на питання: якщо [мирна угода] угода буде досягнута цього разу, то чому вона буде дотримуватися так, як не дотримувалися угоди в минулому?"

Стармер наголосив на важливості політичного лідерства, що показує "найсильнішу Європу за дуже довгий час".

"Якщо ми зможемо забезпечити це лідерство, підкріплене оперативними планами, то це найкращий шанс, на мою думку, для досягнення результату, якого ми всі хочемо", – підсумував прем'єр Сполученого Королівства.