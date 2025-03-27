Стармер ответил, что лучше: стремиться к перемирию или сосредоточиться на помощи Украине

Британский премьер сослался на позицию Трампа, заявлявшего, что хочет продолжительного мира в Украине

Кир Стармер (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что необходимо сосредоточиться на установлении продолжительного мира в Украине, о чем заявлял президент США Дональд Трамп. Слова политика после встречи "коалиции желающих" в Париже передает газета The Guardian.

Стармера спросили, реалистично ли стремиться к прекращению огня, или же следует сосредоточиться на том, чтобы предоставить Украине возможность достичь большего прогресса в противодействии России.

Премьер ответил, что американский лидер Трамп "совершенно четко" дал понять, что он хочет продолжительного мира в Украине, и именно на этом нужно сосредоточиться.

В то же время политик добавил: отличие состоит в том, что европейцы готовы вмешаться и "ответить на вопрос: если [мирное соглашение] соглашение будет достигнуто в этот раз, то почему оно будет соблюдаться так, как не соблюдали соглашение в прошлом?"

Стармер отметил важность политического лидерства, демонстрирующего "самую сильную Европу за очень долгое время".

"Если мы сможем обеспечить это лидерство, подкрепленное оперативными планами, то это лучший шанс, по моему мнению, для достижения результата, которого мы все хотим", – подытожил премьер Соединенного Королевства.