Стармер посетил базу, где учатся украинские военные, и почтил стойкость украинцев

Британский премьер уже во второй раз посещает место обучения украинских военных

Кир Стармер и Кристофер Луксон (Фото: NEIL HALL/EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил военную базу на западе Англии, где проходят обучение украинские военные, и поблагодарил их. Британского премьера сопровождал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон, также отметивший героизм украинских солдат. Об этом сообщает Sky News.

Стармер высоко оценил "стойкость украинцев" и поблагодарил их за то, что они приехали в Великобританию для обучения.

"Это уже второй раз, когда я приезжаю, чтобы увидеть подготовку для передовой в Украине, и, как и впервые, я испытываю чрезвычайный восторг", – сказал он.

Стармера сопровождал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон. Он назвал украинских военных "героями", которые "вдохновляют".

Он сказал, что украинцы ведут "невероятно несправедливую, незаконную и безнравственную войну, начатую Россией".