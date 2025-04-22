Стармер посетил базу, где учатся украинские военные, и почтил стойкость украинцев
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетил военную базу на западе Англии, где проходят обучение украинские военные, и поблагодарил их. Британского премьера сопровождал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон, также отметивший героизм украинских солдат. Об этом сообщает Sky News.
Стармер высоко оценил "стойкость украинцев" и поблагодарил их за то, что они приехали в Великобританию для обучения.
"Это уже второй раз, когда я приезжаю, чтобы увидеть подготовку для передовой в Украине, и, как и впервые, я испытываю чрезвычайный восторг", – сказал он.
Стармера сопровождал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон. Он назвал украинских военных "героями", которые "вдохновляют".
Он сказал, что украинцы ведут "невероятно несправедливую, незаконную и безнравственную войну, начатую Россией".
- 27 марта Стармер заявил, что необходимо сосредоточиться на установлении длительного мира в Украине, о чем подчеркивал президент США Трамп.
- 23 апреля в Лондоне состоятся переговоры с участием представителей четырех стран по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил президент Зеленский по результатам телефонного разговора с премьер-министром Великобритании.