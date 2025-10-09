Во Франции будут судить трех молдаван за граффити с гробами "французских солдат в Украине"

Граффити в Париже (Фото: AFP)

В Париже четверо мужчин, трое из которых являются гражданами Молдовы, предстанут 23 февраля перед судом за нанесение граффити с изображением гробов и надписью "Французский солдат в Украине". Об этом Le Figaro сообщили собеседники, приближенные к делу.

По данным издания, четырех мужчин, двое из которых находятся под ордером на арест, обвиняют в "повреждении или незначительной порче имущества", а также в "участии в мероприятии по деморализации армии с целью подрыва национальной обороны в мирное время".

Мужчины в возрасте 30, 36, 44 и 50 лет подозреваются в совершении преступлений в период с 18 по 20 июня 2024 года. Именно тогда сотрудники полиции задержали двух мужчин – один разрисовывал стену баллончиком с красной краской и трафаретом, изображавшим пустой гроб с надписью "Остановите смерть немедленно!", а другой стоял на страже. Такие рисунки обнаружили, в частности, на зданиях AFP и Figaro.

Другую разновидность трафаретных табличек, с изображением гробов с крыльями самолета и надписью "Миражи для Украины", нашли в других местах столицы.

Двое арестованных молдаван объяснили, что им платили по 100 евро в день за такую работу. Расследование выявило третьего мужчину, который завербовал их и руководил операцией, указывая, где именно ставить метки.

Четвертое лицо, Александра Григоренко, следствие установило как заказчика. Сообщается что он является "горячим сторонником пророссийской политической партии "Шор" (SOR)", ранее запрещенной в Молдове.