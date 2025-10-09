У Франції судитимуть трьох молдаван за графіті з трунами "французьких солдатів в Україні"

Графіті в Парижі (Фото: AFP)

У Парижі четверо чоловіків, троє з яких є громадянами Молдови, постануть 23 лютого перед судом за нанесення графіті з зображенням трун і написом "Французький солдат в Україні". Про це Le Figaro повідомили співрозмовники, наближені до справи.

За даними видання, чотирьох чоловіків, двоє з яких перебувають під ордером на арешт, звинувачують у "пошкодженні або незначному псуванні майна", а також в "участі у заході з деморалізації армії з метою підриву національної оборони у мирний час".

Чоловіки віком 30, 36, 44 і 50 років підозрюються у скоєнні злочинів у період з 18 до 20 червня 2024 року. Саме тоді співробітники поліції затримали двох чоловіків – один розмальовував стіну балончиком з червоною фарбою та трафаретом, що зображав порожню труну з написом "Зупиніть смерть негайно!", а інший стояв на варті. Такі малюнки виявили, зокрема, на будівлях AFP і Figaro.

Інший різновид трафаретних табличок, з зображенням трун з крилами літака й написом "Міражі для України", знайшли в інших місцях столиці.

Двоє заарештованих молдован пояснили, що їм платили по 100 євро на день за таку роботу. Розслідування виявило третього чоловіка, який завербував їх і керував операцією, вказуючи, де саме ставити мітки.

Четверту особу, Олександра Григоренка, слідство встановило як замовника. Повідомляють, що він є "палким прихильником проросійської політичної партії "Шор" (SOR)", раніше забороненої в Молдові.