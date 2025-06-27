Во Львове и Киеве проходят обыски по делу Назария Гусакова: проверяют причастных, фото
Правоохранители проводят ряд обысков по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова. Об этом сообщила Национальная полиция.
Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, возбужденного по статьям мошенничество и отмывание денег. Обвинения предъявлены Гусакову и лицам, привлеченным им к сбору средств на якобы дорогостоящее лекарство. Проводятся обыски во Львове и Киеве по местам жительства Гусакова и лиц, участвовавших в сборе средств.
В частности, как отметили правоохранители, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов. А также о других лицах, которые помогали ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.
Правоохранители документируют возможные факты нецелевого использования благотворительных средств, а также устанавливают, где сейчас могут находиться лица, причастные к предполагаемой афере.
Киберспециалисты анализируют информацию о движении средств, в частности, по криптовалютным кошелькам, куда могли быть выведены полученные взносы. А Государственная служба финансового мониторинга проверяет банковские счета Гусакова и других причастных.
Правоохранители устанавливают круг потерпевших, которые могли пострадать от "мошеннических действий". Всех, кто переводил средства или располагает полезной для следствия информацией, призывают обращаться в полицию.
- Спинальная мышечная атрофия (СМА) – неизлечимое генетическое заболевание. Людям, страдающим этим заболеванием, необходимо постоянно принимать дорогие лекарства, чтобы продолжать жить.
- Скандал вокруг Гусакова вспыхнул 17 июня: в частности, журналистка Худецькая в X обвинила мужчину в мошенничестве при сборе средств на лечение. Позже мэр Львова Садовый заявил, что город и производитель лекарств уже год предоставляли Гусакову необходимый препарат бесплатно.
- 22 июня президенту Зеленскому доложили о деле Гусакова – он покинул страну еще до скандала с пожертвованиями. В тот же день правоохранители открыли два уголовных производства по факту возможного мошенничества.
- На фоне этого скандала в Украине усилят контроль за благотворительными сборами, однако дополнительные детали не разглашают.