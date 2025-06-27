Во Львове и Киеве проходят обыски по делу Назария Гусакова: проверяют причастных, фото

Правоохранители проверяют знакомых и других лиц, которых Гусаков привлек к сбору средств

Обыски (Фото: Национальная полиция)

Правоохранители проводят ряд обысков по делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова. Об этом сообщила Национальная полиция.

Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, возбужденного по статьям мошенничество и отмывание денег. Обвинения предъявлены Гусакову и лицам, привлеченным им к сбору средств на якобы дорогостоящее лекарство. Проводятся обыски во Львове и Киеве по местам жительства Гусакова и лиц, участвовавших в сборе средств.

В частности, как отметили правоохранители, речь идет о близких друзьях и знакомых, банковские карты которых он использовал для получения благотворительных взносов. А также о других лицах, которые помогали ему в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.

Правоохранители документируют возможные факты нецелевого использования благотворительных средств, а также устанавливают, где сейчас могут находиться лица, причастные к предполагаемой афере.

Киберспециалисты анализируют информацию о движении средств, в частности, по криптовалютным кошелькам, куда могли быть выведены полученные взносы. А Государственная служба финансового мониторинга проверяет банковские счета Гусакова и других причастных.

Правоохранители устанавливают круг потерпевших, которые могли пострадать от "мошеннических действий". Всех, кто переводил средства или располагает полезной для следствия информацией, призывают обращаться в полицию.

Обыски (Фото: Национальная полиция)

Обыски (Фото: Национальная полиция)

Обыски (Фото: Национальная полиция)

Обшуки (Фото: Национальная полиция)