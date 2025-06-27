У Львові та Києві проходять обшуки по справі Назарія Гусакова: перевіряють усіх причетних, фото

Правоохоронці перевіряють знайомих та інших осіб, яких Гусаков долучив до збору коштів

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Правоохоронці проводять низку обшуків у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Про це повідомила Нацполіція.

Слідчі дії проходять у межах кримінального провадження, розпочатого за статтями шахрайство та відмивання коштів. Обшуки тривають у Львові та Києві за місцями проживання самого Гусакова та осіб, яких він долучив до збору коштів для нібито закупівлі дороговартісного препарату.

Зокрема, як зазначили правоохоронці, йдеться про близьких друзів і знайомих, чиї банківські картки він використовував для отримання благодійних внесків. А також про інших осіб, які допомагали йому в переказі готівкових і безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.

Правоохоронці документують можливі факти нецільового використання благодійних коштів, а також встановлюють, де зараз можуть перебувати особи, причетні до ймовірної оборудки.

Кіберфахівці аналізують інформацію щодо руху коштів, зокрема за криптовалютними гаманцями, куди могли виводитись отримані внески. А Державна служба фінмоніторингу перевіряє банківські рахунки Гусакова та інших причетних.

Правоохоронці встановлюють коло потерпілих, які могли постраждати від "шахрайських дій". Усіх, хто переказував кошти або має корисну для слідства інформацію, закликають звертатися до поліції.

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Обшуки (Фото: Нацполіція)

Обшуки (Фото: Нацполіція)