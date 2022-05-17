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Во Львове прогремели взрывы – Садовый

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 01:05
Во Львове прогремели взрывы – Садовый - Фото
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)

Ночью 17 мая во Львове раздались взрывы. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытии", – написал он.

Воздушную тревогу во Львове объявили в 00:25, о взрывах Садовый написал в 00:47.

В 01:30 Садовый сообщил, что подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет.

"Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто хранит наше небо! Утром дадим более точную информацию", – написал мэр Львова.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, сработала наша система ПВО. Данные уточняются.

Наталия Медведева
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Львов ракетный удар
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