На странице ВКонтакте заместителя литовского министра нашли песни об СССР и России

Валентин Гаврилов уверяет, что добавил к аккаунту песни не потому, что они ему нравятся, а для того, чтобы "знакомиться с ними"

Валентин Гаврилов (Фото: Facebook)

На странице заместителя министра финансов Литвы Валентина Гаврилова в российской соцсети ВКонтакте нашли ряд песен, восхваляющих Советский Союз и Россию. Об этом пишет LRT.

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Гаврилов заявил, что в этом году впервые зашел на свою страницу ВКонтакте, хотя раньше давно этого не делал. Сейчас, по его словам, он уже удалил аккаунт. Литовский чиновник также объяснил, что добавил песни об СССР и России не потому, что они ему нравятся, а якобы, чтобы ознакомиться с ними.

"Я родился и вырос в Литве, всю жизнь связываю только с Литвой, моя работа направлена исключительно на благо Литвы", – сказал Гаврилов.

Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис назвал "скользкими" факты, которые выяснились о Гаврилове. Кроме российских песен, его еще критиковали за фото с мероприятий ко Дню победы 9 мая.

"Будет дана всесторонняя оценка. Вне всякого сомнения, эти вещи такие, достаточно скользкие, мы дадим им всестороннюю оценку", – сказал Яунишкис.

18 ноября 2024 года литовский национальный вещатель LRT прекратил сотрудничество с телеведущим Альгисом Раманаускасом из-за его высказывания. Он заявил, что детей следует изымать из семей, где родители смотрят российские фильмы или слушают российскую музыку, а самих родителей – расстреливать.