Российские дипломаты тайно проникли в закрытую зону парламента Британии – The Guardian

По данным журналистов, это произошло во время публичной экскурсии по зданиям парламента

Фото: ЕРА/Tolga Akmen

В канун Нового года во время публичной экскурсии по британскому парламенту российские дипломаты проникли в его закрытую зону. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации журналистов, группа дипломатов приняла участие в открытой экскурсии по зданиям парламента. Во время тура россияне отделились от группы и проникли в закрытую зону Палаты лордов. Затем их заметили сотрудники охраны и вывели из помещения.

Российским дипломатам удалось попасть в частную часть парламента из-за существенного недостатка в системе безопасности, считает неназванный собеседник The Guardian в британском парламенте.

"Мы подозреваем, что они просто хотели сообщить Кремлю, что они проникли в британский парламент. Ситуация не идеальна, но их поймали еще до того, как был нанесен какой-либо ущерб", – сказал он.

После инцидента депутатов и чиновников в письменном виде предупредили не приглашать российских дипломатов в парламент, добавили журналисты.

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