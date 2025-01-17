Російські дипломати таємно проникли в закриту зону парламенту Британії — The Guardian
Фото: ЕРА/Tolga Akmen

Напередодні Нового року під час публічної екскурсії британським парламентом російські дипломати проникли до його закритої зони. Про це пише газета The Guardian.

За інформацією журналістів, група дипломатів взяла участь у відкритій екскурсії будівлями парламенту. Під час туру росіяни відділилися від групи й проникли до закритої зони Палати лордів. Згодом їх помітили співробітники охорони та вивели з приміщення.

Російським дипломатам вдалося потрапити до приватної частини парламенту через суттєвий недолік у системі безпеки, вважає неназваний співрозмовник The Guardian у британському парламенті.

"Ми підозрюємо, що вони просто хотіли повідомити Кремль що вони проникли в британський парламент. Ситуація не ідеальна, але їх спіймали ще до того, як було завдано будь-якої шкоди", – сказав він.

Після інциденту депутатів і посадовців письмово попередили не запрошувати російських дипломатів до парламенту, додали медійники.

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