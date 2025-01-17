Стармер з Туском підпишуть угоду для протидії Росії та гібридним загрозам

Британський прем'єр підкреслив, що зараз важливо "підняти партнерство на новий рівень" через загрози безпеці Європи

Дональд Туск та Кір Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер 17 січня відвідає Варшаву, де проведе переговори з польським колегою Дональдом Туском. За результатами зустрічі планується розпочати спільну роботу над новою угодою, що стосується оборони та безпеки, повідомили у пресслужбі офісу глави британського уряду.

Зазначається, що угода сприятиме зміцненню співпраці між збройними силами обох країн для захисту Європи від російської агресії, а також посилить боротьбу з дезінформацією та гібридними загрозами.

Також передбачено спільні дії для припинення діяльності нелегальних перевізників людей, забезпечення енергетичної стабільності та захисту критичної інфраструктури.

Стармер підкреслив, що зараз важливо "підняти партнерство на новий рівень" через загрози безпеці Європи, починаючи від агресії з боку РФ і закінчуючи діяльністю "зловмисних контрабандистських угруповань".

2 червня 2024 року влада Великої Британії доручила національній розвідці країни МІ5 переорієнтуватися на боротьбу зі шпигунами з Ірану, Китаю та Росії.

22 жовтня у Польщі оголосили про закриття консульства Росії у Познані. Сікорський звинуватив Росію у спробі диверсії.

В НАТО переконані, що гібридні напади — це відповідь Кремля на військову підтримку України країнами Заходу.

15 січня 2025 року Туск заявив, що Росія готувала акти саботажу у повітряному просторі Польщі та проти авіаліній по всьому світу.