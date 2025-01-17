Стармер с Туском подпишут соглашение для противодействия России и гибридным угрозам

Британский премьер подчеркнул, что сейчас важно "поднять партнерство на новый уровень" из-за угроз безопасности Европы

Дональд Туск и Кир Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Премьер Великобритании Кир Стармер 17 января посетит Варшаву, где проведет переговоры с польским коллегой Дональдом Туском. По результатам встречи планируется начать совместную работу по новому соглашению, касающемуся обороны и безопасности, сообщили в пресс-службе офиса главы британского правительства.

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Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества между вооруженными силами обеих стран для защиты Европы от российской агрессии, а также усилит борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами.

Также предусмотрены совместные действия по прекращению деятельности нелегальных перевозчиков людей, обеспечению энергетической стабильности и защите критической инфраструктуры.

Стармер подчеркнул, что сейчас важно "поднять партнерство на новый уровень" из-за угроз безопасности Европы, начиная от агрессии со стороны РФ и заканчивая деятельностью "злонамеренных контрабандистских группировок".

2 июня 2024 года власти Великобритании поручили национальной разведке страны МИ5 переориентироваться на борьбу со шпионами из Ирана, Китая и России.

22 октября в Польше объявили о закрытии консульства России в Познани. Сикорский обвинил Россию в попытке диверсии.

В НАТО убеждены, что гибридные нападения – это ответ Кремля на военную поддержку Украины странами Запада.

15 января 2025 года Туск заявил, что Россия готовила акты саботажа в воздушном пространстве Польши и против авиалиний по всему миру.