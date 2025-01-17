Стармер с Туском подпишут соглашение для противодействия России и гибридным угрозам
Премьер Великобритании Кир Стармер 17 января посетит Варшаву, где проведет переговоры с польским коллегой Дональдом Туском. По результатам встречи планируется начать совместную работу по новому соглашению, касающемуся обороны и безопасности, сообщили в пресс-службе офиса главы британского правительства.
Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества между вооруженными силами обеих стран для защиты Европы от российской агрессии, а также усилит борьбу с дезинформацией и гибридными угрозами.
Также предусмотрены совместные действия по прекращению деятельности нелегальных перевозчиков людей, обеспечению энергетической стабильности и защите критической инфраструктуры.
Стармер подчеркнул, что сейчас важно "поднять партнерство на новый уровень" из-за угроз безопасности Европы, начиная от агрессии со стороны РФ и заканчивая деятельностью "злонамеренных контрабандистских группировок".
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