У ВКонтакте заступника литовського міністра знайшли пісні про СРСР та Росію

Валентин Гаврилов запевняє, що додав до акаунту пісні не через те, що вони йому подобаються, а для того, щоб "ознайомитися з ними"

Валентин Гаврилов (Фото: Facebook)

На сторінці заступника міністра фінансів Литви Валентина Гаврилова у російській соцмережі ВКонтакте знайшли низку пісень, які вихваляють Радянський Союз і Росію. Про це пише LRT.

Гаврилов заявив, що цього року вперше зайшов на свою сторінку у ВКонтакте, хоча раніше давно цього не робив. Зараз, за його словами, він уже видалив акаунт. Литовський чиновник також пояснив, що додав пісні про СРСР і Росію не через те, що вони йому подобаються, а нібито, щоб ознайомитися з ними.

"Я народився і виріс у Литві, все життя пов'язую лише з Литвою, моя робота спрямована виключно на благо Литви", – сказав Гаврилов.

Глава Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс назвав "слизькими" факти, які з'ясувалися про Гаврилова. Окрім російських пісень, його ще критикували за фото із заходів до Дня перемоги 9 травня.

"Буде дана всебічна оцінка. Поза всяким сумнівом, ці речі такі, досить слизькі, ми дамо їм всебічну оцінку", – сказав Яунішкіс.

18 листопада 2024 року литовський національний мовник LRT припинив співпрацю з телеведучим Альгісом Раманаускасом через його висловлювання. Він заявив, що дітей слід вилучати з родин, де батьки дивляться російські фільми чи слухають російську музику, а самих батьків – розстрілювати.