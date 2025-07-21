Во власти объяснили, как будет работать мораторий на проверки бизнеса

Проводится аудит – и уже закрыто 30% дел против предпринимателей, заявила премьер-министр

Заседание СНБО 21 июля 2025 года (Фото: Офис президента)

Мораторий на проверки бизнеса предусматривает точечный контроль над высокорисковыми предприятиями и цифровизацию системы государственного надзора. Также готовятся новые изменения в законодательство, сообщила новоназначенный премьер-министр Юлия Свириденко.

"На первом заседании обновленного Совета нацбезопасности и обороны мы приняли важное решение: вводим мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранительных, таможенных, налоговых и других контролирующих органов. Что мы меняем: контроль будет точечным – только там, где действительно высокие риски; цифровизируем систему государственного надзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным", – рассказала чиновница.

По ее словам, прокуратура и другие правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей – и по его результатам уже закрыто 30% таких производств.

"Наша задача – убрать искусственные препятствия, которые блокируют бизнес, и не допустить появления новых безосновательных производств", – заявила Свириденко.

Для этого Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроекты о защите бизнеса и реформе контролирующих органов – речь идет об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные и подзаконные акты, анонсировала премьер.

Она сообщила, что согласно этим изменениям:

→ новые дела сможет согласовывать только генеральный прокурор или руководители прокуратур регионального уровня;

→ аресты имущества и документов будут отменять, если они вредят работе предприятия;

→ "зависшие" дела без доказательств закроют.

"Эти изменения дадут нашим предпринимателям возможность работать свободно и поддерживать экономику во время войны", – считает чиновница.