У владі пояснили, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу
Мораторій на перевірки бізнесу передбачає точковий контроль над високоризиковими підприємствами та цифровізацію системи державного нагляду. Також готуються нові зміни до законодавства, повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"На першому засіданні оновленої Ради нацбезпеки і оборони ми ухвалили важливе рішення: вводимо мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших органів контролю. Що ми змінюємо: контроль буде точковим – лише там, де дійсно високі ризики; цифровізуємо систему державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим", – розповіла чиновниця.
За її словами, прокуратура та інші правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців – і за його результатами вже закрито 30% таких проваджень.
"Наше завдання – прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень", – заявила Свириденко.
Для цього Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу органів контролю – йдеться про зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих і підзаконних актів, анонсувала прем'єрка.
Вона повідомила, що згідно з цими змінами:
→ нові справи зможе погоджувати лише генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня;
→ арешти майна та документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства;
→ "завислі" справи без доказів закриють.
"Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни", – вважає посадовиця.
- На початку липня Кабмін скасував результати конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки (опікується економічними правопорушеннями), у якому переміг топдетектив НАБУ Цивінський. Свою відмову Кабмін пояснював безпековими міркуваннями. Конкурсна комісія натомість відповіла, що за законом не уповноважена змінювати переможця.
- Голова антикорупційного комітету парламенту Радіна назвала рішення уряду незаконним. Свириденко ж заявляла, що Кабмін ухвалив рішення щодо БЕБ згідно із законодавством.
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