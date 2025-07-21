У владі пояснили, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу

Засідання РНБО 21 липня 2025 року (Фото: Офіс президента)

Мораторій на перевірки бізнесу передбачає точковий контроль над високоризиковими підприємствами та цифровізацію системи державного нагляду. Також готуються нові зміни до законодавства, повідомила новопризначена прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"На першому засіданні оновленої Ради нацбезпеки і оборони ми ухвалили важливе рішення: вводимо мораторій на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших органів контролю. Що ми змінюємо: контроль буде точковим – лише там, де дійсно високі ризики; цифровізуємо систему державного нагляду, щоби ручне втручання стало неможливим", – розповіла чиновниця.

За її словами, прокуратура та інші правоохоронні органи вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців – і за його результатами вже закрито 30% таких проваджень.

"Наше завдання – прибрати штучні перешкоди, які блокують бізнес, і не допустити появи нових безпідставних проваджень", – заявила Свириденко.

Для цього Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроєкти про захист бізнесу та реформу органів контролю – йдеться про зміни до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих і підзаконних актів, анонсувала прем'єрка.

Вона повідомила, що згідно з цими змінами:

→ нові справи зможе погоджувати лише генеральний прокурор або керівники прокуратур регіонального рівня;

→ арешти майна та документів скасовуватимуть, якщо вони шкодять роботі підприємства;

→ "завислі" справи без доказів закриють.

"Ці зміни дадуть нашим підприємцям можливість працювати вільно і підтримувати економіку під час війни", – вважає посадовиця.