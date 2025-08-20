Во всех посольствах и консульствах Украины появилась онлайн-подача документов – Сибига

Во всех 120 дипучреждениях Киева заработала электронная подача через "е-Консул", заявил глава украинской дипломатии

С 20 августа во всех посольствах и консульствах Украины за рубежом введена автоматизированная процедура подачи документов для нотариальных действий, заявивший министр иностранных дел Андрей Сибига.

Поэтапное введение системы началось 1 июля – теперь же украинцы за рубежом могут подавать информацию и документы онлайн через электронный кабинет заявителя в системе "е-Консул" во всех 120 зарубежных дипучреждениях, предоставляющих консульские услуги, отметили в сообщении.

Речь идет о таких новых онлайн-опциях:

→ подача заявления на совершение нотариального действия;

→ загрузка образца необходимой доверенности или нотариального заявления;

→ загрузка "всех необходимых документов.

"Теперь все процедуры подачи и обработки документов можно осуществить без предварительного физического посещения диппредставительства. После онлайн-подачи остается лишь короткий визит для получения готового документа, что значительно экономит время и ресурсы граждан", – заявляют в МИД.

По его данным, онлайн-услугой воспользовались почти 500 украинцев с момента подключения первых двух очередей дипломатических учреждений в июле и августе.

Подробную информацию и ответы на часто задаваемые вопросы можно будет найти на ресурсах дипучреждений и Департамента консульской службы МИД, добавляют во внешнеполитическом ведомстве.