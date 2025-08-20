У всіх посольствах і консульствах України з’явилося онлайн-подання документів – Сибіга

У всіх 120 дипустановах Києва запрацювало електронне подання через "е-Консул", заявив глава української дипломатії

Ілюстративне фото: Depositphotos

З 20 серпня в усіх посольствах і консульствах України за кордоном запроваджено автоматизовану процедуру подання документів для нотаріальних дій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Поетапне введення системи почалося 1 липня – тепер же українці за кордоном можуть подавати інформацію й документи онлайн через електронний кабінет заявника у системі "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги, зазначили у повідомленні.

Йдеться про такі нові онлайн-опції:

→ подання заяви на вчинення нотаріальної дії;

→ завантаження зразка необхідної довіреності або нотаріальної заяви;

→ завантаження всіх необхідних документів.

"Тепер усі процедури подання й обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подання залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час і ресурси громадян", – заявляють у МЗС.

За його даними, онлайн-послугою скористалися майже 500 українців з моменту підключення перших двох черг дипломатичних закладів у липні й серпні.

Детальну інформацію та відповіді на поширені запитання можна буде знайти на ресурсах дипустанов і Департаменту консульської служби МЗС, додають у зовнішньополітичному відомстві.