У всіх посольствах і консульствах України з’явилося онлайн-подання документів – Сибіга
З 20 серпня в усіх посольствах і консульствах України за кордоном запроваджено автоматизовану процедуру подання документів для нотаріальних дій, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Поетапне введення системи почалося 1 липня – тепер же українці за кордоном можуть подавати інформацію й документи онлайн через електронний кабінет заявника у системі "е-Консул" у всіх 120 закордонних дипустановах, що надають консульські послуги, зазначили у повідомленні.
Йдеться про такі нові онлайн-опції:
→ подання заяви на вчинення нотаріальної дії;
→ завантаження зразка необхідної довіреності або нотаріальної заяви;
→ завантаження всіх необхідних документів.
"Тепер усі процедури подання й обробки документів можна здійснити без попереднього фізичного відвідування дипустанови. Після онлайн-подання залишається лише короткий візит для отримання готового документа, що значно економить час і ресурси громадян", – заявляють у МЗС.
За його даними, онлайн-послугою скористалися майже 500 українців з моменту підключення перших двох черг дипломатичних закладів у липні й серпні.
Детальну інформацію та відповіді на поширені запитання можна буде знайти на ресурсах дипустанов і Департаменту консульської служби МЗС, додають у зовнішньополітичному відомстві.
- Україна планує відкрити чотири посольства в Латинській Америці й понад 10 консульств переважно у Європі до кінця 2025 року.
