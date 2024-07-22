Во вторник, 23 июля, будут действовать три очереди отключений света в течение 10 часов
Во вторник, 23 июля, ограничения потребления электроэнергии будут действовать весь день – будет от двух до трех очередей отключений. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
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Анонсируется, что облэнерго будут применять такой график:
→ три очереди отключений с 14:00 до 24:00;
→ две очереди отключений во все остальные часы.
Под очередью Укрэнерго подразумевает группу бытовых и промышленных потребителей, потребляющих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть очередей.
Компания объясняла: условно, одна очередь – это 4 часа отключений света в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов.
Если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в этот период свет выключается у большего количества потребителей.
Продолжительность очереди и ее переключение определяют местные облэнерго – на их ресурсах можно узнать, в какие часы выключают свет по конкретному адресу.
- В понедельник, 22 июля, ограничения электричества действуют весь день – от одной до трех очередей отключений.
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