Во вторник, 23 июля, будут действовать три очереди отключений света в течение 10 часов

Они будут с 14:00 до 24:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

Во вторник, 23 июля, ограничения потребления электроэнергии будут действовать весь день – будет от двух до трех очередей отключений. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсируется, что облэнерго будут применять такой график:

→ три очереди отключений с 14:00 до 24:00;

→ две очереди отключений во все остальные часы.

Под очередью Укрэнерго подразумевает группу бытовых и промышленных потребителей, потребляющих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть очередей.

Компания объясняла: условно, одна очередь – это 4 часа отключений света в сутки, два – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов.

Если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в этот период свет выключается у большего количества потребителей.

Продолжительность очереди и ее переключение определяют местные облэнерго – на их ресурсах можно узнать, в какие часы выключают свет по конкретному адресу.

В понедельник, 22 июля, ограничения электричества действуют весь день – от одной до трех очередей отключений.

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