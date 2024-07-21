В понедельник, 22 июля, будет до трех очередей отключения электричества

Три очереди будут действовать с 18:00 до 23:00

Иллюстративное фото: Depositphotos

В понедельник, 22 июля, ограничения потребления электроэнергии будут на протяжении всех суток – запланировано от одной до трех очередей отключений. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Анонсируется следующий график:

→ одна очередь отключений с 01:00 до 05:00;

→ три очереди с 18:00 до 23:00;

→ в другие часы – две очереди отключений.

Очередь – это группа бытовых и промышленных потребителей, потребляющих определенное количество мегаватт. Всего таких очередей шесть.

Читайте также: Ситуация со светом. В августе ожидается больше генерации, чем в июле – Укрэнерго

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь отключений электрики – это 4 часа ограничений в сутки, две – 8 часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов отключений.

Например, если три очереди действуют в течение нескольких часов, то в этот период отключается электричество у большего количества потребителей. Облэнерго в каждой области определяет продолжительность очереди и ее переключение, сообщала компания.

О том, в какие часы выключается свет по конкретному адресу, можно узнать на ресурсах местных облэнерго.

На 21 июля Укрэнерго анонсировало, что весь день будут действовать по две и одной очереди отключений электричества. Однако впоследствии были отменены ограничения с 12:00 до 15:00.

Читайте также: Шмыгаль: Ситуация в энергетике должна улучшиться уже с 20-х чисел этого месяца