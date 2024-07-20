В воскресенье, 21 июля, будут действовать одна-две очереди отключения электричества

С 15:00 до 24:00 будут две очереди отключений

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 21 июля, в течение всех суток будут действовать по две и одной очереди отключений электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Анонсирован такой график на воскресенье:

→ с 15:00 до 24:00 будут две очереди отключений;

→ в другие часы суток будет применяться одна очередь.

В субботу, 20 июля, с 02:00 до 05:00 не применялись ограничения, с 13:00 до 24:00 действуют две очереди отключений. В остальные часы применялась одна очередь.

В ночь на 20 июля российские военные атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области. Укрэнерго сообщило о российских атаках по системе передачи электричества также в Полтавской и Черниговской областях, вводились ограничения.

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