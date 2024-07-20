У неділю, 21 липня, діятимуть одна-дві черги відключення електрики

З 15:00 до 24:00 будуть дві черги відключень

Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 21 липня, впродовж всієї доби будуть діяти по дві та одній черзі відключень електроенергії. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсовано такий графік на неділю:

→ з 15:00 до 24:00 будуть дві черги відключень;

→ в інші години доби застосовуватиметься одна черга.

У суботу, 20 липня, з 02:00 до 05:00 не застосовувалися обмеження, з 13:00 до 24:00 діють дві черги відключень. В інші години застосовувалася одна черга.

У ніч проти 20 липня російські військові атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області. Укренерго повідомило про російські атаки по системі передачі електрики також на Полтавщині та Чернігівщині, вводилися обмеження.

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