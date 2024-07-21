ДТЭК: Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00
Блэкаут в Харькове. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/KOZLOV)

21 июля отключения электроэнергии с 12:00 и до 15:00 не предусматриваются, сообщили в ДТЭК.

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"Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

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