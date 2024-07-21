ДТЭК: Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине

Блэкаут в Харькове. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/KOZLOV)

21 июля отключения электроэнергии с 12:00 и до 15:00 не предусматриваются, сообщили в ДТЭК.

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"Графики отключений отменены с 12:00 до 15:00", – говорится в сообщении.

Россия в течение весны и начала лета 2024 уничтожила 9,2 ГВт генерации электроэнергии в Украине. Поэтому с мая в стране возобновились веерные отключения, которых не было с февраля 2023 года.

Власти обещали, что ситуация с отключениями улучшится в двадцатых числах июля после того, как в сеть вернется часть атомной генерации.

В ночь на 20 июля российские военные атаковали "шахедом" объект энергетической инфраструктуры в Конотопском районе Сумской области.

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