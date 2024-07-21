ДТЕК: Графіки відключень скасовані з 12:00 до 15:00
21 липня відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються, повідомили в ДТЕК.
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"Графіки відключень скасовані з 12:00 до 15:00", — йдеться у дописі.
- Росія протягом весни й початку літа 2024 року знищила 9,2 ГВт генерації електроенергії в Україні. Через це з травня в країні відновилися віялові відключення, яких не було з лютого 2023 року.
- Влада обіцяла, що ситуація з відключеннями покращиться у двадцятих числах липня після того, як у мережу повернеться частина атомної генерації.
- У ніч проти 20 липня російські військові атакували "шахедом" об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.
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