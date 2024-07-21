ДТЕК: Графіки відключень скасовані з 12:00 до 15:00
Блекаут в Харкові. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/KOZLOV)

21 липня відключення електроенергії з 12:00 і до 15:00 не передбачаються, повідомили в ДТЕК.

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"Графіки відключень скасовані з 12:00 до 15:00", — йдеться у дописі.

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