У понеділок, 22 липня, буде до трьох черг відключення електрики
Ілюстративне фото: Depositphotos

У понеділок, 22 липня, обмеження споживання електроенергії будуть впродовж усієї доби – діятимуть від однієї до трьох черг відключень. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". 

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Анонсується такий графік: 

→ одна черга відключень із 01:00 до 05:00;

→ три черги з 18:00 до 23:00;

→ в інші години – дві черги відключень.

Черга – це група побутових та промислових споживачів, які споживають певну кількість мегават. Усього таких черг є шість.

Читайте також: Ситуація зі світлом. У серпні очікується більше генерації, ніж у липні – Укренерго

Укренерго пояснювало: умовно, одна черга відключень електрики – це 4 години обмежень на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин та чотири – 12+ годин вимкнень.

Наприклад, якщо три черги діють впродовж декількох годин, то у цей період вимикається електрика у більшої кількості споживачів. Обленерго у кожній області визначає тривалість черги та її перемикання, повідомляла компанія.

Про те, у які саме години вимикається світло за конкретною адресою, можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго.

  • На 21 липня Укренерго анонсувало, що весь день будуть діяти по дві та одній черзі відключень електрики. Проте згодом були скасовані обмеження з 12:00 до 15:00.

Читайте також: Шмигаль: Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця

війнаукренергоблекаутсвітлоелектрика