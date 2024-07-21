У понеділок, 22 липня, буде до трьох черг відключення електрики

Три черги діятимуть із 18:00 до 23:00

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У понеділок, 22 липня, обмеження споживання електроенергії будуть впродовж усієї доби – діятимуть від однієї до трьох черг відключень. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Анонсується такий графік:

→ одна черга відключень із 01:00 до 05:00;

→ три черги з 18:00 до 23:00;

→ в інші години – дві черги відключень.

Черга – це група побутових та промислових споживачів, які споживають певну кількість мегават. Усього таких черг є шість.

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Укренерго пояснювало: умовно, одна черга відключень електрики – це 4 години обмежень на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин та чотири – 12+ годин вимкнень.

Наприклад, якщо три черги діють впродовж декількох годин, то у цей період вимикається електрика у більшої кількості споживачів. Обленерго у кожній області визначає тривалість черги та її перемикання, повідомляла компанія.

Про те, у які саме години вимикається світло за конкретною адресою, можна дізнатися на ресурсах місцевих обленерго.

На 21 липня Укренерго анонсувало, що весь день будуть діяти по дві та одній черзі відключень електрики. Проте згодом були скасовані обмеження з 12:00 до 15:00.

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