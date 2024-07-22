У вівторок, 23 липня, діятимуть три черги відключень світла впродовж 10 годин
У вівторок, 23 липня, обмеження споживання електроенергії діятимуть увесь день – буде від двох до трьох черг відключень. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".
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Анонсується, що обленерго застосовуватимуть такий графік:
→ три черги відключень з 14:00 до 24:00;
→ дві черги відключень в усі інші години.
Під чергою Укренерго має на увазі групу побутових та промислових споживачів, котрі споживають певну кількість мегават. Загалом є шість черг.
Компанія пояснювала: умовно одна черга – це 4 години відключень світла на добу, дві – 8 годин, три – 12 годин й чотири – 12+ годин.
Якщо, наприклад, три черги застосовуються на декілька годин, то у цей період вимикають світло у більшої кількості споживачів.
Тривалість черги та її перемикання визначають місцеві обленерго – на їхніх ресурсах можна дізнатися, у які саме години вимикають світло за конкретною адресою.
- У понеділок, 22 липня, обмеження електрики діють весь день – від однієї до трьох черг відключень.
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