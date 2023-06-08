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Вода в Каховском море ниже "мертвой точки", водозабор для ЗАЭС невозможен – Укргидроэнерго

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 21:11
Вода в Каховском море ниже
Дамба Каховской ГЭС (скриншот видео)

Сегодня, 8 июня, уровень в Каховском водохранилище опустился ниже "мертвой точки", что сделало невозможным водозабор для нужд Запорожской АЭС и населенных пунктов. Об этом заявил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

"Уровень в Каховском водохранилище в это время уже 12,50 м. Это ниже так называемой "мертвой точки" 12,70 м – когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для Запорожской атомной станции для перекачки в их пруды воды для охлаждения", – сказал Сирота.

По его словам, если дамба разрушена до основания, то ширина водохранилища уменьшится до 1-1,2 км, до подрыва она достигала 3,5 км. А глубина его не будет превышать 3 метра.

Сирота добавил, что водохранилище может спадать еще семь-восемь дней.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
  • В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.  
  • 6 июня в Укргидроэнерго заявили, что планируют построить новую Каховскую ГЭС: уже известна стоимость.
Наталья Медведева
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