Вода в Каховском море ниже "мертвой точки", водозабор для ЗАЭС невозможен – Укргидроэнерго

Сегодня, 8 июня, уровень в Каховском водохранилище опустился ниже "мертвой точки", что сделало невозможным водозабор для нужд Запорожской АЭС и населенных пунктов. Об этом заявил глава Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона.

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"Уровень в Каховском водохранилище в это время уже 12,50 м. Это ниже так называемой "мертвой точки" 12,70 м – когда мы уже не можем делать водозабор в населенные пункты и для Запорожской атомной станции для перекачки в их пруды воды для охлаждения", – сказал Сирота.

По его словам, если дамба разрушена до основания, то ширина водохранилища уменьшится до 1-1,2 км, до подрыва она достигала 3,5 км. А глубина его не будет превышать 3 метра.

Сирота добавил, что водохранилище может спадать еще семь-восемь дней.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

6 июня в Укргидроэнерго заявили, что планируют построить новую Каховскую ГЭС: уже известна стоимость.



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