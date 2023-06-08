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Вода в Каховському морі нижча за "мертву точку", водозабір для ЗАЕС неможливий – Укргідроенерго

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 21:11
Вода в Каховському морі нижча за
Дамба Каховської ГЕС (скриншот відео)

Сьогодні, 8 червня, рівень у Каховському водосховищі опустився нижче за "мертву точку", що унеможливило водозабір для потреб Запорізької АЕС та населених пунктів. Про це заявив голова Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

"Рівень у Каховському водосховищі на цей час вже 12,50 м. Це нижче так званої "мертвої точки" 12,70 м – коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти та для Запорізької атомної станції для перекачування в їхні ставки води для охолодження", – сказав Сирота.

За його словами, якщо дамба зруйнована вщент, то ширина водосховища зменшиться до 1-1,2 км, до підриву вона досягала 3,5 км. А глибина його не перевищуватиме 3 метри.

Сирота додав, що водосховище може спадати ще сім-вісім днів.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • 6 червня в Укргідроенерго заявили, що планують побудувати нову Каховську ГЕС: вже відома вартість.
Наталія Медведєва
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