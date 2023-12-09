Военная помощь Украине. Треть американцев считают, что США дают "слишком много" — опрос

Около трети американских граждан считают, что США предоставляют "слишком много" помощи Украине

Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

В США провели опрос общественного мнения о военной помощи Украине для войны против российских оккупантов. Об этом сказано в исследовании центра Pew Research Center.

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Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря. Согласно данным PRC, около 31% американцев считают, что США дают Украине "слишком много", приблизительно 29% назвали помощь нормальной, еще 18% считают уровень поддержки недостаточным.

Среди избирателей Республиканской партии 48% сказали, что США дают "слишком много" помощи Украине — в июне было 44%.

В Демократической партии только 16% считают чрезмерной военную помощь Украине, 39% назвали помощь нормальной, а 24% — недостаточной.

Треть граждан США считают, что война РФ против Украины является значительной угрозой для их страны, похожая часть назвала вторжение незначительной угрозой.

Только 39% взрослого населения США одобряют ответ администрации Джо Байдена на вторжение России в Украине, 41% не одобряют, 20% не определились.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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