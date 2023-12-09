Военная помощь Украине. Треть американцев считают, что США дают "слишком много" — опрос
В США провели опрос общественного мнения о военной помощи Украине для войны против российских оккупантов. Об этом сказано в исследовании центра Pew Research Center.
Опрос проводился с 27 ноября по 3 декабря. Согласно данным PRC, около 31% американцев считают, что США дают Украине "слишком много", приблизительно 29% назвали помощь нормальной, еще 18% считают уровень поддержки недостаточным.
Среди избирателей Республиканской партии 48% сказали, что США дают "слишком много" помощи Украине — в июне было 44%.
В Демократической партии только 16% считают чрезмерной военную помощь Украине, 39% назвали помощь нормальной, а 24% — недостаточной.
Треть граждан США считают, что война РФ против Украины является значительной угрозой для их страны, похожая часть назвала вторжение незначительной угрозой.
Только 39% взрослого населения США одобряют ответ администрации Джо Байдена на вторжение России в Украине, 41% не одобряют, 20% не определились.
- 6 декабря 2023 года президент США Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.
- В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.
- Спикер Госдепа Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в области безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.
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