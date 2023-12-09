Військова допомога Україні. Третина американців вважають, що США дають "надто багато" — опитування
У США провели опитування громадської думки щодо військової допомоги Україні для війни проти російських окупантів. Про це йдеться у дослідженні центру Pew Research Center.
Опитування проводилося з 27 листопада до 3 грудня. За даними PRC, близько 31% американців вважають, що США дають Україні "надто багато", приблизно 29% назвали допомогу нормальною, ще 18% вважають рівень підтримки недостатнім.
Серед виборців Республіканської партії 48% сказали, що США дають "надто багато" допомоги Україні — у червні було 44%.
У Демократичній партії лише 16% вважають надмірною військову допомогу Україні, 39% назвали допомогу нормальною, а 24% недостатньою.
Третина громадян США вважають, що війна РФ проти України є значною загрозою для їхньої країни, схожа частина назвала вторгнення незначною загрозою.
Лише 39% дорослого населення США схвалюють відповідь адміністрації Джо Байдена на вторгнення Росії в Україні, 41% не схвалюють, 20% не визначились.
- 6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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