Військова допомога Україні. Третина американців вважають, що США дають "надто багато" — опитування

Близько третини американських громадян вважають, що США надають "надто багато" допомоги Україні

Джо Байден (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

У США провели опитування громадської думки щодо військової допомоги Україні для війни проти російських окупантів. Про це йдеться у дослідженні центру Pew Research Center.

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Опитування проводилося з 27 листопада до 3 грудня. За даними PRC, близько 31% американців вважають, що США дають Україні "надто багато", приблизно 29% назвали допомогу нормальною, ще 18% вважають рівень підтримки недостатнім.

Серед виборців Республіканської партії 48% сказали, що США дають "надто багато" допомоги Україні — у червні було 44%.

У Демократичній партії лише 16% вважають надмірною військову допомогу Україні, 39% назвали допомогу нормальною, а 24% недостатньою.

Третина громадян США вважають, що війна РФ проти України є значною загрозою для їхньої країни, схожа частина назвала вторгнення незначною загрозою.

Лише 39% дорослого населення США схвалюють відповідь адміністрації Джо Байдена на вторгнення Росії в Україні, 41% не схвалюють, 20% не визначились.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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