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Военные аналитики: План вторжения России предусматривал предательство командования ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 21:51
Военные аналитики: План вторжения России предусматривал предательство командования ВСУ - Фото
Владимир Путин (Фото - EPA)

Важным элементом плана полномасштабного вторжения России в феврале был "вывод из игры" высшего командного состава ВСУ. Об этом говорится в аналитическом докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (Royal United Services Institute). 

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Авторы доклада отмечают, что в плане вторжения России в Украину существенная роль отводилась мерам по дезорганизации системы оперативного управления ВСУ и нейтрализации высшего военного руководства.

В частности, в первые дни вторжения большинство генералов Украины получили личные сообщения от российских военачальников с призывом сдаться и заверениями, что Россия якобы "не намерена причинять Украине никакого вреда".

Сообщения аналогичного содержания, отправленные с анонимных телефонных номеров, получили также почти все старшие офицеры ВСУ.

Аналитики отмечают, что о том, какое большое значение придавали в Кремле таким призывам, можно судить по тому, что на второй день вторжения российский диктатор Владимир Путин публично обратился через медиа к военным Украины с призывом прекратить сопротивление российскому вторжению.

Авторы доклада считают, что фактический провал этой кампании подчеркивает полное непонимание российскими спецслужбами психологии командования ВСУ и военных Украины.

В другой части доклада говорится, что в начале полномасштабного вторжения армия России превосходила по силе ВСУ на Киевском направлении примерно в 12 раз, но все равно не смогла реализовать преимущество.

Читайте также: Звонок Монастырского и ультиматум из Кремля. WP рассказал, как Зеленский провел 24 февраля

Сергій Бережний
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