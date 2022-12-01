Военные аналитики: План вторжения России предусматривал предательство командования ВСУ

Важным элементом плана полномасштабного вторжения России в феврале был "вывод из игры" высшего командного состава ВСУ. Об этом говорится в аналитическом докладе британского Королевского объединенного института вооруженных сил (Royal United Services Institute).

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Авторы доклада отмечают, что в плане вторжения России в Украину существенная роль отводилась мерам по дезорганизации системы оперативного управления ВСУ и нейтрализации высшего военного руководства.

В частности, в первые дни вторжения большинство генералов Украины получили личные сообщения от российских военачальников с призывом сдаться и заверениями, что Россия якобы "не намерена причинять Украине никакого вреда".

Сообщения аналогичного содержания, отправленные с анонимных телефонных номеров, получили также почти все старшие офицеры ВСУ.

Аналитики отмечают, что о том, какое большое значение придавали в Кремле таким призывам, можно судить по тому, что на второй день вторжения российский диктатор Владимир Путин публично обратился через медиа к военным Украины с призывом прекратить сопротивление российскому вторжению.

Авторы доклада считают, что фактический провал этой кампании подчеркивает полное непонимание российскими спецслужбами психологии командования ВСУ и военных Украины.

В другой части доклада говорится, что в начале полномасштабного вторжения армия России превосходила по силе ВСУ на Киевском направлении примерно в 12 раз, но все равно не смогла реализовать преимущество.

Летом сообщалось, что министр обороны Алексей Резников 24 февраля получал ультиматум от главы минобороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу с предложением капитулировать, который ему передал беларусский визави Виктор Хренин.

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Сергій Бережний

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