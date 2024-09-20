Военные на фронте используют уникальный вездеход украинского производства — фото

За счет малых габаритов авто может эффективно маневрировать и даже разворачиваться на месте

ВСУ (Фото: Генштаб)

Вооруженные Силы Украины используют на фронте вездеход-амфибию "ТАХА" отечественного производства. Как сообщили в Минобороны, машину уже кодировали и допустили к работе.

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Автомобиль способен работать в любой местности: болотах, плавнях, глубоком снегу, во время выезда из воды на лед. У вездехода маленькие габариты, благодаря чему эффективно маневрирует в ограниченном пространстве и может разворачиваться на месте.

"ТАХА" способен преодолевать препятствия высотой более метра, а давление на поверхность от широких шин даже меньше давления человеческой ноги. За счет этого украинские защитники на этом авто смогут двигаться по сыпучим пескам и другим нестабильным грунтам.

Вездеход способен перевозить до тонны груза или 10 пассажиров. На суше скорость достигает 40 км/ч, а в воде – до 6 км/ч. Авто оснащено несколькими топливными баками, благодаря чему на одной заправке может работать более двух суток.

Сейчас "ТАХА" уже работает на фронте и используется для эвакуации раненых, перевозки боеприпасов и продуктов в условиях сложного рельефа, где другие виды техники не могут справиться.

Ранее в Минобороны сообщалось, что допустили к использованию мобильные мастерские украинского производства. Они предназначены для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Также на фронте появятся осколочные гранаты от украинских производителей вместо советских аналогов.

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