Військові на фронті використовують унікальний всюдихід українського виробництва — фото

Завдяки малим габаритам авто може ефективно маневрувати і навіть розвертатися на місці

ЗСУ (Фото: Генштаб)

Збройні Сили України використовують на фронті всюдихід-амфібію "ТАХА" вітчизняного виробництва. Як повідомили в Міноборони, машину вже кодифікували та допустили до роботи.

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Автівка здатна працювати в будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, під час виїзду з води на кригу. Всюдихід має маленькі габарити, завдяки чому ефективно маневрує в обмеженому просторі та може розвертатися на місці.

"ТАХА" здатен долати перешкоди заввишки понад метр, а тиск на поверхню від широких шин навіть менший за тиск людської ноги. Завдяки цьому українські захисники на цьому авто зможуть рухатися сипучими пісками та іншими нестабільними ґрунтами.

Всюдихід здатен перевозити до тонни вантажу або 10 пасажирів. На суші швидкість досягає 40 км/год, а у воді – до 6 км/год. Авто оснащене кількома паливними баками, завдяки чому на одній заправці може працювати понад дві доби.

Наразі "ТАХА" вже працює на фронті та використовується для евакуації поранених, перевезення боєприпасів і продуктів в умовах складного рельєфу, де інші види техніки не можуть впоратися.

Раніше в Міноборони повідомляли, що допустили до використання мобільні майстерні українського виробництва. Вони призначені для ремонту озброєння та військової техніки в польових умовах.

Також на фронті з'являться осколкові гранати від українських виробників замість радянських аналогів.

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