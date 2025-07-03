Военный аналитик Самусь: Путин хочет нас уничтожить, а Трамп этого не понимает

Президент США дал России шанс объявить о победе в войне, но российский диктатор им не воспользовался

Михаил Самусь (Фото: Радио Свобода)

Президент США Дональд Трамп не понимает истинной цели российского диктатора Владимира Путина, которая заключается в уничтожении Украины. Именно поэтому провалились усилия Соединенных Штатов по прекращению российско-украинской войны. Такое мнение высказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь в интервью для LIGA.net.

По его словам, предложение Трампа о прекращении огня в обмен на снятие санкций позволяло России выйти из войны с "сохраненным лицом" и объявить о своей победе.

"Иранцы же заявили, что они победили. Почему Путин не мог так сделать? Без проблем, пропаганда объявит, что украинцы проиграли, и на этом все закончится. Но Путин хочет нас уничтожить, вот в чем проблема", – сказал Самусь.

По мнению военного аналитика, американский президент не понимает истинных намерений Путина.

"Трамп либо не понимает, либо не хочет понимать, что такие идиоты существуют", – заявил он.

Из-за этого провалились все мирные инициативы США, которые предлагал России специальный посланник американского президента Стив Уиткофф.

Самусь отметил, что Путин ошибочно полагает, что может заставить Украину капитулировать, нанося удары по мирному населению.

"Россияне своими ударами по мирным жителям достигают обратного результата. Чем больше жертв, тем жестче будет позиция не только Зеленского и переговорной группы, но и украинцев в целом", – заявил он.