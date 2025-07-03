Військовий аналітик Самусь: Путін хоче нас знищити, а Трамп цього не розуміє

Президент США дав Росії шанс оголосити про перемогу у війні, але російський диктатор ним не скористався

Михайло Самусь (Фото: Радіо Свобода)

Президент США Дональд Трамп не розуміє справжню мету російського диктатора Володимира Путіна, яка полягає у знищенні України. Саме тому провалилися зусилля Сполучених Штатів з припинення російсько-української війни. Таку думку висловив заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь в інтерв’ю для LIGA.net.

За його словами, пропозиція Трампа про припинення вогню в обмін на зняття санкцій дозволяла Росії вийти з війни із "збереженим обличчям" та оголосити про свою перемогу.

"Іранці ж заявили, що вони перемогли. Чому Путін не міг так зробити? Без проблем, пропаганда оголосить, що українці програли, і на цьому все закінчиться. Але Путін хоче нас знищити, ось в цьому проблема", – сказав Самусь.

На думку військового аналітика, американський президент не розуміє справжніх намірів Путіна.

"Трамп або не розуміє, або не хоче розуміти, що такі ідіоти існують", – заявив він.

Через це провалилися всі мирні ініціативи США, які пропонував Росії спецпосланець американського президента Стів Віткофф.

Самусь зауважив, що Путін помилково вважає, що може примусити Україну до капітуляції атаками на мирне населення.

"Росіяни ударами по цивільних досягають протилежного результату. Що більше жертв, то жорсткішою буде позиція не тільки Зеленського та переговорної групи, а українців загалом", – заявив він.