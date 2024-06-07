Военный учет для украинцев за границей упрощен: что изменилось

Кабмин принял предложенные Министерством обороны изменения к постановлениям, касающиеся вопросов мобилизации и военного учета

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Кабмин утвердил изменения к постановлениям, регулирующие военный учет и мобилизацию. В частности упрощен учет для украинцев за границей, сообщило Министерство обороны.

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Правительство поддержало разработанный оборонным ведомством проект постановления об урегулировании вопросов постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами страны.

Украинцы за границей получат такие новые возможности:

→ постановка на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения для лиц, которые за границей более трех месяцев.

→ не требуется личное присутствие в территориальных центрах комплектования и соцподдержки.

Меньше бюрократии:

→ исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва.

Электронный учет нарушений:

→ информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отправляться полиции в электронном виде.

В Минобороны отметили, что новые правила вступают в силу со дня опубликования и должны сделать систему военного учета более эффективной и доступной.

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