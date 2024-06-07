Военный учет для украинцев за границей упрощен: что изменилось
Кабмин утвердил изменения к постановлениям, регулирующие военный учет и мобилизацию. В частности упрощен учет для украинцев за границей, сообщило Министерство обороны.
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Правительство поддержало разработанный оборонным ведомством проект постановления об урегулировании вопросов постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами страны.
Украинцы за границей получат такие новые возможности:
→ постановка на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения для лиц, которые за границей более трех месяцев.
→ не требуется личное присутствие в территориальных центрах комплектования и соцподдержки.
Меньше бюрократии:
→ исключено требование подачи заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода для лиц с инвалидностью II группы, что упростит процедуру отсрочки от призыва.
Электронный учет нарушений:
→ информация об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отправляться полиции в электронном виде.
В Минобороны отметили, что новые правила вступают в силу со дня опубликования и должны сделать систему военного учета более эффективной и доступной.
- С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.
- Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.
- Военнообязанным, которые обновили документы в приложении "Резерв+", все равно могут вручить повестки на улице.
- По состоянию на 5 июня 1,6 млн военнообязанных обновили свои данные, в том числе почти 19 000 мужчин, находящихся за границей.
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