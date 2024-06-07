Військовий облік для українців за кордоном спрощено: що змінилось
Кабмін ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема спрощено облік для українців за кордоном, повідомило Міністерство оборони.
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Уряд підтримав розроблений оборонним відомством проєкт постанови про врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами країни.
Українці за кордоном матимуть такі нові можливості:
→ постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які за кордоном понад три місяці.
→ не потрібна особиста присутність у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки.
Менше бюрократії:
→ виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову.
Електронний облік порушень:
→ інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися поліції в електронному вигляді.
У Міноборони зазначили, що нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку ефективнішою та доступнішою.
- З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
- Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.
- Військовозобов'язаним, які оновили документи у застосунку "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці.
- Станом на 5 червня 1,6 млн військовозобов'язаних оновили свої дані, зокрема майже 19 000 чоловіків, які перебувають за кордоном.
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