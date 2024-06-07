Військовий облік для українців за кордоном спрощено: що змінилось

Кабмін ухвалив запропоновані Міністерством оборони зміни до постанов, що стосуються питань мобілізації та військового обліку

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Кабмін ухвалив зміни до постанов, що регулюють військовий облік та мобілізацію. Зокрема спрощено облік для українців за кордоном, повідомило Міністерство оборони.

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Уряд підтримав розроблений оборонним відомством проєкт постанови про врегулювання питань постановки на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають за межами країни.

Українці за кордоном матимуть такі нові можливості:

→ постановка на військовий облік через закордонні дипломатичні установи для осіб, які за кордоном понад три місяці.

→ не потрібна особиста присутність у територіальних центрах комплектування та соцпідтримки.

Менше бюрократії:

→ виключено вимогу подання висновку лікарсько-консультативної комісії про потребу в постійному догляді для осіб з інвалідністю ІІ групи, що спростить процедуру відстрочки від призову.

Електронний облік порушень:

→ інформація про адміністративні правопорушення призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер буде надсилатися поліції в електронному вигляді.

У Міноборони зазначили, що нові правила набувають чинності з дня опублікування і мають зробити систему військового обліку ефективнішою та доступнішою.

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